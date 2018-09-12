Путин предложил Ким Чен Ыну приехать в Россию в любое удобное время

Президент России Владимир Путин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына приезжать в Россию в любое удобное для него время. Об этом он сказал в ходе выступления на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы приглашаем его, так что в любое удобное для него время он может приехать», — сказал Путин.

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Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко побывала с визитом в Пхеньяне, в ходе которого встретилась с северокорейским лидером.

По итогам встречи она рассказала о желании Ким Чен Ына приехать в России и выразила надежду, что визит состоится до конца года.

«ГазетаRu» ведет онлайн-трансляцию с выступления президента на Восточном экономическом форуме.