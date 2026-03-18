В России снизились цены на огурцы

В среднем килограмм огурцов обходится россиянам в 285 рублей
Свежие огурцы, серьезно подорожавшие в начале 2026 года, подешевели, однако сейчас темп спада цен незначительный. Об этом говорится в исследовании сервиса мониторинга цен «Ценозавр», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Аналитики проанализировали стоимость продукта в торговых сетях разных городов России.

Оказалось, что за год огурцы стали дешевле на 3,1%. С начала 2026 года снижение цен составило 2,4%. В среднем килограмм свежих огурцов сейчас обходится покупателям в 285 рублей.

В исследовании учитывались средние цены без учета скидок и акционных предложений.

До этого эксперт рынка, финансовый директор «А-фреш» Юлия Амелькина рассказала «Газете.Ru», что подорожание огурцов этой зимой до 500–1000 рублей за килограмм объясняется тем, что российский рынок столкнулся с кумулятивным эффектом сразу нескольких факторов.

Ранее в России объяснили, почему зимой дорожают огурцы, помидоры и мясо.

 
