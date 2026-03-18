Россия может стать посредником между Афганистаном и Пакистаном

Кабулов: Россия готова быть посредником между Афганистаном и Пакистаном

Российская Федерация выразила готовность стать посредником в разрешении конфликта между Афганистаном и Пакистаном при условии соответствующего запроса от обеих стран. Об этом заявил «Известиям» спецпредставитель президента РФ по Афганистану и советник министра иностранных дел РФ Замир Кабулов,

«Россия будет готова рассмотреть такую возможность, если обе стороны одновременно обратятся к ней с просьбой о посредничестве. Пока такого нет, поэтому мы и не собираемся себя навязывать», — подчеркнул дипломат.

Спецпредставитель отметил обеспокоенность Москвы по поводу обострения отношений между двумя государствами и подчеркнул необходимость скорейшей деэскалации.

26 февраля Афганистан начал военную операцию, направленную против пакистанских военных вдоль линии Дюранда – границы, не признаваемой Кабулом. Данная операция стала ответом на бомбардировки афганской территории, осуществленные военно-воздушными силами Пакистана. В свою очередь, Пакистан заявил об открытии ответного огня, а позднее объявил об «открытой войне» с Афганистаном.

Ранее в Афганистане заявили о сотнях жертв при ударе Пакистана.