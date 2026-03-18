Дмитриев предложил США ввести санкции против Британии и ЕС

Дмитриев: США стоит ввести санкции против Британии и ЕС и снять их с России
Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

Вашингтону стоит рассмотреть возможность введения санкций в отношении Великобритании и Европейского Союза из-за неготовности оказать поддержку США в ситуации с Ормузским проливом и «разрушения Западной цивилизации». Об этом заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по вопросам инвестиционно-экономического взаимодействия с иностранными государствами Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

Дмитриев также предложил отменить санкции, введенные против России, с целью стабилизации глобальных энергетических рынков.

«Может, США стоит ввести санкции против Британии и ЕС за отсутствие взаимности и разрушение Западной цивилизации через иммиграцию и снять санкции с России, чтобы поддержать мировые энергетические рынки?» – написал дипломат.

14 марта президент США Дональд Трамп обратился к ряду стран, включая Китай, Францию, Японию, Южную Корею и Великобританию, с призывом направить военные корабли в Ормузский пролив для обеспечения безопасности судоходства. Однако позднее он заявил об отсутствии необходимости в помощи со стороны партнеров по НАТО и других союзников в противостоянии с Ираном. Президент выразил недовольство союзниками, обвинив их в нежелании оказывать поддержку и охарактеризовав существующий альянс как «улицу с односторонним движением».

