Дубай подвергся атаке иранских беспилотников

RT: силы ПВО сбивают дроны в небе над Дубаем
Иранские беспилотные летательные аппараты атаковали Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает RT.

На снятом очевидцами видео в ночном небе над городом видны многочисленные дроны. Навстречу им летят зенитные управляемые ракеты, пущенные силами противовоздушной обороны (ПВО). Часть беспилотников поражается ракетами, после чего слышатся громкие взрывы.

17 марта агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что страны Персидского залива призвали Соединенные Штаты «навсегда нейтрализовать» Иран.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также начал наносить удары по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

Ранее Иран атаковал Дубай ракетами и дронами.

 
