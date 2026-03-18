Президент Ирана пообещал жестокую месть за гибель секретаря Совбеза

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования в связи с гибелью секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани и пообещал виновным суровую месть. Слова политика приводит его пресс-служба

«Безусловно, суровая месть ждет преступных террористов, запятнавших в ходе террористической агрессии свои руки кровью угнетенных, но храбрых и стойких мучеников святой земли Иран», — приводит слова политика его пресс-служба.

18 марта Иран подтвердил гибель секретаря Совбеза Али Лариджани в результате удара США и Израиля. Вместе с Лариджани погибли его сын, известный ученый Мортаза Лариджани и глава его охраны Сардар Неджад.

До этого о ликвидации Лариджани заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По словам Каца, Лариджани убили 17 марта, о чем ему сообщил начальник генерального штаба. Помимо этого он также рассказал о смерти главы сил «Басидж» (иранское ополчение) Голама Резы Солеймани.

