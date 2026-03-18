Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Силы ПВО уничтожили дрон, пытавшийся атаковать американскую военную базу в Ираке

Над американской военной базой в Ираке был сбит беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой. Об этом, ссылаясь на источники в органах безопасности, сообщает агентство Reuters.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили дрон над военной базой Соединенных Штатов вблизи аэропорта города Эрбиля в Иракском Курдистане.

18 марта сообщалось, что беспилотник со взрывчаткой сбит над посольством США в Багдаде.

16 марта дрон нанес удар по зданию в Багдаде, в котором расположена миссия Европейского союза в Ираке.

В этот же день Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Военно-морские силы Ирана нанесли удары по авиабазам США Ад-Дафра в ОАЭ и Шейх-Иса в Бахрейне. КСИР пообещал продолжать удары по базам США на Ближнем Востоке до полного вывода американских сил из региона.

Ранее Иран впервые в текущем конфликте с США и Израилем использовал ракету «Саджиль».

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!