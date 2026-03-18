Силы ПВО уничтожили дрон, пытавшийся атаковать американскую военную базу в Ираке

Reuters: над военной базой США в иракском Эрбиле сбит дрон со взрывчаткой

Над американской военной базой в Ираке был сбит беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой. Об этом, ссылаясь на источники в органах безопасности, сообщает агентство Reuters.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили дрон над военной базой Соединенных Штатов вблизи аэропорта города Эрбиля в Иракском Курдистане.

18 марта сообщалось, что беспилотник со взрывчаткой сбит над посольством США в Багдаде.

16 марта дрон нанес удар по зданию в Багдаде, в котором расположена миссия Европейского союза в Ираке.

В этот же день Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Военно-морские силы Ирана нанесли удары по авиабазам США Ад-Дафра в ОАЭ и Шейх-Иса в Бахрейне. КСИР пообещал продолжать удары по базам США на Ближнем Востоке до полного вывода американских сил из региона.

Ранее Иран впервые в текущем конфликте с США и Израилем использовал ракету «Саджиль».