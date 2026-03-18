«Хезболлах» атаковала базу израильских ВМС под Хайфой

Движение «Хезболлах» атаковало базу израильских ВМС к северо-западу от города Хайфа, применив высокоточное оружие. Об этом сообщает ТАСС. Об этом сообщается в Telegram-канале движения.

«Исламское сопротивление обстреляло морскую базу неприятельских сил в Хайфском заливе качественно новыми ракетами», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что ракетный удар был нанесен также по штабу и району дислокации 13-й флотилии («Шайетет 13») ВМС Израиля в Атлите, где размещаются морские коммандос.

До этого Госдепартамент США призвал другие страны объявить Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана и движение «Хезболлах» террористическими организациями. Американские дипломаты должны передать данное сообщение к пятнице, 20 марта, «на самом высоком соответствующем уровне». Каждая дипломатическая миссия может по своему усмотрению скоординировать свои действия с израильскими дипломатами, заявили в Госдепе США.



Ранее верховный лидер Ирана рассказал о потере родных в результате ударов США и Израиля.