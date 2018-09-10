Франция сочла выборы в ДНР и ЛНР противоречащими минским соглашениям

Во Франции считают запланированные в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) выборы противоречащими Минским соглашениям, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя французского МИД.

В ведомстве подчеркнули, что продолжают поддерживать «международно признанные границы» Украины.

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«Франция подтверждает свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Объявление о выборах 11 ноября 2018 года противоречит минским соглашениям, которое остается единственной основой для политического урегулирования конфликта на востоке Украины», — сказал представитель МИД Франции.

Ранее стало известно, что выборы в самопровозглашенных республиках состоятся в один день.