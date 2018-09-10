Явка на выборах мэра Москвы превысила 30%

Явка избирателей на выборах мэра столицы составила 31,24% по итогам обработки 6,7% протоколов. Об этом сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, передает РИА «Новости».

В Москве было открыто более 3,6 тыс. избирательных участков. Голосование окончилось в 22.00.

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Согласно экзит-поллам, действующий мэр Москвы Сергей Собянин набрал 74% голосов. Глава города уже объявил о своей победе на выборах.

На выборах мэра Москвы в 2013 году явка составила 32,03%.

9 сентября в России прошел единый день голосования. «Газета.Ru» следила за событиями в онлайн-трансляции.