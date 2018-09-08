Матвиенко рассказала, что нужно для денуклеаризации КНДР

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко по итогам встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном заявила, что КНДР необходима мотивация для осуществления денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что российские власти намерены «всячески поощрять» стремление Ким Чен Ына провести денуклеаризацию. Матвиенко добавила, что позиция КНДР по этому вопросу «внятная» и указала, что северокорейские власти уже сделали «два серьезных шага» для ядерного разоружения региона.

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«Но дальше должны быть встречные шаги», — сказала Матвиенко, упоминая договоренности КНДР и США после сингапурского саммита.

По ее словам, в данный момент «видится» усиление односторонних санкций в отношении Северной Кореи со стороны США и союзников. Это, по ее мнению, является «тревожным» обстоятельством.

Ранее сообщалось, что Матвиенко передала Ким Чен Ыну послание от Путина.