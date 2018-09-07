Трамп назвал условия явки на допрос по «российскому делу»

Президент США Дональд Трамп рассказал, на каком условии он согласен прийти на допрос по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в Соединенных Штатах, передает Reuters.

По словам Трампа, он открыт к разговору со следователями по «российскому делу» только при «определенных обстоятельствах».

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«Я готов пойти на это при определенных обстоятельствах», — заявил Трамп.

При этом он подчеркнул, что опасается попадания в «ловушку лжесвидетельства»

«Я думаю, что если мы собираемся встретиться, то это должно быть открытая встреча. Я не хочу попасться в ловушку лжесвидетельства», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что американский спецпрокурор вызвал для дачи показаний по «российскому делу» автора книги об Обаме.