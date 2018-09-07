Посольство России назвало фальшивкой слова о 37 версиях отравления Скрипалей

В посольстве России в Лондоне назвали фальшивкой слова посла Британии в России о 37 версиях отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, которые якобы представила Москва, передает РИА «Новости».

«Эти утверждения сами по себе являются фальшивкой. Как мы уже заявляли ранее, у России нет и не может быть официальной версии произошедшего в Солсбери по той простой причине, что мы не имеем доступа к каким-либо сведениям, на которых такая версия могла бы быть основана», — заявили российские дипломаты.

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Российские дипломаты также отметили, что спекуляции подобного рода можно прекратить обеспечив России доступ к материалам дела для того, чтоб следователи и специалисты смогли составить представление о произошедшем и помочь расследованию.

Ранее сообщалось, что посол Британии рассказал о 37 «вымышленных версиях» отравления Скрипалей.