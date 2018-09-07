Украинский министр выразил недовольство сюжетом «Би-би-си» о санаториях в Крыму

Министр информационной политики Украины Юрий Стець написал письмо гендиректору «Би-би-си» Тони Холлу. В нем он выразил недовольство позитивным освещением крымских санаториев в одном из сюжетов телеканала, передает РИА «Новости» со ссылкой фейсбук на первого замминистра Эмине Джапарову.

Сообщается, что недовольство Украины вызвал сюжет «Путешествие Саймона Рива» о жизни в России на телеканале Travel + adventure, принадлежащем «Би-би-си», в котором в позитивном ключе рассказывалось о санаториях в «русском Крыму», а также упоминались программа улучшения здоровья населения российского Минздрава.

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По мнению украинской стороны, ведущий Саймон Рив, который путешествовал в Крым, рассказывает о полуострове как о территории России.

«Он делает акцент на «присоединении», а не оккупации, и «радуется» нынешней действительности, осуждая Украину», — написала Джапарова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее сообщалось, что польские СМИ опубликовали карту с российским Крымом.