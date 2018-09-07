Посол Британии рассказал о 37 «вымышленных версиях» отравления Скрипалей

Британский посол в России Лори Бристоу в ходе брифинга для дипломатического корпуса по ситуации с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии обвинил Россию в том, что она якобы представила 37 «вымышленных версий» по этому делу.

«Россия уводит в сторону от фактов — с марта было представлено 37 вымышленных версий произошедшего. (Официальный представитель Министерства иностранных дел России) Мария Захарова спросила, почему на фото с камер наблюдения одно и то же время. Это фото с двух разных камер, уставленных в разных коридорах при выходе в зону прилета», — сказал Бристоу.

Реклама

Он также подчеркнул, что руководство Великобритании обеспокоено деятельностью властей России, «а не российского народа».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недопустимыми обвинения в адрес руководства страны по делу Скрипалей.