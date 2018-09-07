ЦИК не ожидает высокой явки на выборах 9 сентября

Центризбирком не ждет, что явка избирателей на выборы в единый день голосования 9 сентября будет высокой, так как совсем недавно прошли президентские выборы и многие в сентябре еще находятся в отпусках. Об этом сообщила в пятницу председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, комментируя масштабы видеонаблюдения на предстоящих выборах.

«Только выборы президента прошли, поэтому не ожидаем высокую явку», - сказала она на вебинаре в ТАСС для наблюдателей и журналистов. Памфилова отметила, что, несмотря на тяжелое экономическое положение, «все-таки 46 регионов изыскали возможности для видеонаблюдения».

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Ранее эксперты заявляли, что после федеральных выборов традиционно отмечается так называемая электоральная усталость и люди неактивно голосуют на региональных и муниципальных выборах.

«Я не хотела бы делать никаких прогнозов, хотя мы прекрасно понимаем, что совсем недавно прошла масштабная кампания по выборам президента, это начало сентября, посмотрите, какая погода чудесная, многие еще в отпусках», - сказала Памфилова журналистам после вебинара.