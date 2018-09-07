Лидера президентской гонки в Бразилии оказался при смерти после ножевого ранения
Кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару, лидирующий по результатам опросов, после ножевого ранения был госпитализирован почти при смерти. Об этом его сын Флавиу Болсонару написал в своем твиттере.
По словам Болсонару-младшего, сейчас состояние его отца стабилизировалось.
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«К несчастью, [ранение] оказалось более серьезным, чем мы ожидали... Были повреждены частично печень, легкое и кишечник. Он потерял много крови, был госпитализирован почти что при мерти, однако сейчас его состояние стабилизировалось», — написал Флавиу Болсонару.
Ранее сообщалось, что кандидата в президенты Бразилии ранили ножом на митинге в его поддержку.