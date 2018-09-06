Лавров показал свою любимый мем про «отравителей Скрипалей»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров показал свой любимый мем про «отравителей Скрипалей» корреспонденту телеканала РЕН ТВ.

На кадрах видно, как Лавров показывает мем со своего телефона, однако что именно изображено, разобрать трудно. По данным «Известий», речь идет о картинке, на которой в роли «отравителей» Александра Петрова и Руслана Баширова выступили актеры Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов.

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Стали известны личности двоих подозреваемых в отравлении Скрипалей pic.twitter.com/62ysTcG4No

— Айболит (@ajbolit_limpopo) 5 сентября 2018 г.

Как отмечает издание, пользователи соцсетей также публикуют свои варианты того, кто еще мог выступить в роли «отравителей».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя вспомнил шутку про «неуловимого Джо» в связи с делом Скрипалей.

Великобритания накануне назвала имена подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и опубликовала их фотографии. По данным британских властей, предполагаемых отравителей зовут Александр Петров и Руслан Боширов.