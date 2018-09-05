Трамп рассказал про 100 фото целующихся следователя по «российскому делу» и экс-главы ФБР

Президент США Дональд Трамп заявил, что может показать 100 фотографий, на которых спецпрокурор по делу о «вмешательстве России» Роберт Мюллер и бывший глава ФБР Джеймс Коми «целуются и обнимаются». Об этом сообщает The Daily Caller.

По его словам, Мюллер и Коми очень хорошие друзья.

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Он также добавил, что поэтому и не назначил Мюллера на пост директора ФБР.

Трамп подчеркнул, что между ним и Мюллером были «неприятные и спорные» деловые отношения.

Ранее СМИ сообщили, что Мюллер примет письменные показания Трампа по делу о «российском вмешательстве».

Как отмечалось, Мюллер также решил не требовать от Трампа показаний по поводу создания помех при расследовании «российского вмешательства».