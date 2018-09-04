Washington Post: Трамп в 2017 году приказывал ликвидировать Асада

Американский журналист Боб Вудворд в своей книге рассказал, что президент США Дональд Трамп в 2017 году требовал от Пентагона ликвидировать главу Сирии Башара Асада. Фрагменты книги опубликовал The Washington Post.

По словам Вудворда, Трамп был в ярости из-за сообщений о химической атаке в сирийской Думе и потребовал от главы Пентагона Джеймса Мэттиса «просто убить» Асада. Мэттис, в свою очередь, пообещал сделать это сразу же, однако своим помощникам заявил, что они должны действовать «гораздо более взвешенно».

Ранее президент США предостерег Россию от «серьезной ошибки» в Сирии.