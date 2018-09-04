На Украине отказались искать новый формат переговоров по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не будет рассматривать новых форматов переговоров для урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова министра в эфире украинского телеканала ICTV.

По словам Климкина, Украина рассчитывает продолжить переговоры по Донбассу в нормандском формате. При этом ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что в ближайшее время такая встреча не может состояться — это заявление он сделал после покушения на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.

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«Что касается нормандского формата… Конечно, будет, а в каком формате мы все это будем обсуждать?», — сказал Климкин.

Украинский министр отметил, что в данный момент не существует другой площадки, где можно обсуждать урегулирование конфликта в Донбассе. Также он добавил, что слышал много заявлений российской стороны по этому поводу, но предпочитает относиться к ним «осторожно».