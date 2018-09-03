Порошенко взбесился из-за одного слова Тимошенко

Президент Украины Петр Порошенко резко раскритиковал предложение лидера партии «Батькивщина», экс-премьера Юлии Тимошенко подписать меморандум о курсе страны в ЕС и НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сам Порошенко ранее зарегистрировал в Верховной раде проект закона, подразумевающий внесение в украинскую конституцию поправок о курсе страны в ЕС и НАТО. Тимошенко призвала депутатов и кандидатов в президенты подписать соответствующий меморандум.

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«Любой другой формат документа, в котором нет юридического обязательства, на самом деле является, мягко говоря, неэффективным», — ответил на это украинский президент.

При этом он отметил, что его «само слово «меморандум» несколько бесит», так как подобный документ не носит обязывающего характера.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко пообещал до 30 сентября уведомить Россию о непродлении договора о дружбе.