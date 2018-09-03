В Госдуме предложили Порошенко убрать из конституции Крым

Депутат Госдумы России Михаил Шеремет считает логичным украинскому президенту Петру Порошенко вслед за Черноморским флотом убрать из конституции Украины все, что связано с Крымом, передает РИА «Новости».

По его мнению, Порошенко пора оставить иллюзии относительно возвращения полуострова в состав Украины и перестать смотреть на «отрезанный ломоть».

Реклама

«Вслед за Черноморским флотом было бы логично исключить из конституции Украины все, что связано с Крымом и городом русской славы Севастополем, которые уже давно являются частью другого государства и не имеют ничего общего с Украиной», — сказал Шеремет.

Депутат подчеркнул, что украинским властям следует исходить в своих действиях из реальной политической обстановки.

Ранее стало известно о намерениях Порошенко исключить из конституции положения о Черноморском флоте в Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.