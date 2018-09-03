Порошенко поручил МИД не продлевать договор о дружбе с Россией

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что президент Украины Петр Порошенко дал министерству иностранных дел страны поручение не продлевать договор о дружбе с Россией вместо его денонсации, передает РИА «Новости».

«Президент Украины поручил МИД не готовить документы для пролонгации этого соглашения, которая наступает автоматически», — сказала Геращенко.

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По ее словам, речь идет не о денонсации решения, так как власти страны в международных судах требуют ответственности российской стороны за якобы нарушение документа.

Ранее сообщалось, что МИД Украины подготовил пакет документов для отказа от выполнения договора о дружбе, заключенного с Россией в 1997 году.