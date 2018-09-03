Макрон рассказал, что Путин мечтает сделать с ЕС

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что уважает своего российского коллегу Владимира Путина, однако уверен в том, что тот «мечтает о демонтаже Евросоюза», передает шведский телеканал SVT.

Он также прокомментировал слова лидера антиимигрантской партии Швеции, который ранее отказался делать выбор в пользу как Макрона, так и Путина. Макрон сказал, что не хотел бы вмешиваться во внутренние дела Швеции, но считает, что подобный ответ дает представление о лидере, который не разбирается в европейских ценностях.

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«Я постоянно контактирую с Путиным, я уважаю его, но мечтой Путина является демонтаж Евросоюза», — сказал Макрон.

Макрон отметил, что Франция уважает права человека и представляет собой одну из стран со значительным уровнем демократии, указав на то, что Россия вряд ли станет образцом для Швеции.

Ранее Макрон заявил, что механизм координации с Россией по Сирии, созданный в Санкт-Петербурге, принес свои первые результаты.