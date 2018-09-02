Пашинян объявил о планах встретиться с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал свой визит в Москву, в ходе которого он планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал в ходе видеотрансляции в фейсбуке, передает РИА «Новости».

«В ближайшее время ожидается мой визит в Москву, в ходе которого я встречусь с президентом РФ Владимиром Путиным. Это будем наша третья встреча», — сказал Пашинян.

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Пресс-секретарь премьера Армении отметил, что информация о визитах главы государства публикуется за день-два до визита, и не стал уточнять детали.

Агентство со ссылкой на армянские СМИ передает, что встреча может состояться 8 сентября.

16 августа состоялся телефонный разговор российского президента и премьера Армении.