Десятки тысяч человек собрались на церемонии прощания с Захарченко

Траурные мероприятия в центре Донецка, которые проходят в рамках прощания с убитым главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Александром Захарченко, посетили около 30 тысяч человек, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Сообщается, что количество пришедших на траурную церемонию постоянно растет, а за последний час выросло почти в 10 раз.

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В Донецке прощаются с главой ДНР Александром Захарченко, погибшим в результате теракта в кафе «Сепар» в центре города. Взрыв прогремел 31 августа. Подозреваемых в теракте задержали в тот же день — ими, по словам властей самопровозглашенной республики, оказались украинские диверсанты.

Очередь желающих проститься с Захарченко в ДНР вытянулась на километр.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию о том, как проходит церемония.