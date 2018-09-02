Очередь желающих проститься с Захарченко в ДНР вытянулась на километр

В Донецке, где проходит церемония прощания с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Александром Захарченко, очередь желающих проститься растянулась на километр, сообщают в «Донецком агентстве новостей».

Отмечается, что очередь вытянулась от улицы Постышева до здания Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко, где и проходит траурное мероприятие.

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На время проведения траурных церемоний движение транспорта в центре города было перекрыто, безопасность на месте обеспечивают сотни сотрудников силовых структур ДНР.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы России Наталья Поклонская приехала на церемонию прощания с Захарченко.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию о том, как проходит церемония.