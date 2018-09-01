В Луганске опровергли слухи об отъезде премьера ЛНР

Председатель совета министров самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Сергей Козлов не намерен покидать ее территорию, несмотря на появившиеся слухи. Об этом сообщили в пресс-службе совета министров ЛНР, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ со ссылкой на страницу Козлова в фейсбуке сообщили, что тот намерен покинуть республики на фоне убийства главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко.

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В совете министров ЛНР отметили, что у Козлова нет официального аккаунтов в соцсетях.

«Председатель совета министров ЛНР Сергей Козлов не имеет аккаунтов ни в одной из социальных сетей. Любая информация, размещенная в социальных сетях от его имени, не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе совета министров.

Вечером 31 августа в ресторане «Сепар» в центре Донецка произошел взрыв. В результате него погиб глава ДНР Александр Захарченко и тяжело ранен министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.