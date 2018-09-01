Лавров исключил встречу в нормандском формате после покушения на Захарченко

Министр иностранных дел Сергей Лавров исключил, что в ближайшее время может состояться встреча лидеров стран в нормандском формате для урегулирования конфликта в Донбассе. Слова Лаврова передает РИА «Новости».

Министр считает, что после покушения на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко «невозможно говорить» о проведении такой встречи в ближайшем будущем. Ранее Лавров уже заявлял, что покушение на Захарченко является провокацией.

Реклама

«В нынешней ситуации, конечно, невозможно разговаривать о ближайших встречах в нормандском формате, как этого хотели многие европейские партнеры», — сказал Лавров.

Глава российского МИДа подчеркнул, что покушение на Захарченко является «серьезной ситуацией», которую в данный момент «анализируют» во внешнеполитическом ведомстве.