МИД: Москва считает убийство Захарченко терактом

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что в Москве считают убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко терактом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Захарова предположила, что в Киеве, не выполнив обещания о мире решили перейти к «кровавой бойне».

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«Вместо выполнения минских договоренностей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта, киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе», — сказала Захарова.

Также она призвала мировое сообщество потребовать «беспристрастное расследование этого преступления» и проконтролировать его.

Взрыв произошел вечером 31 августа в ресторане «Сепар» в центре Донецка, в результате чего погиб глава ДНР Александр Захарченко, министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев был тяжело ранен.

Ранее в ДНР покушение на Захарченко также назвали терактом.