Порошенко приедет на похороны Маккейна

Украинский президент Петр Порошенко решил посетить похороны американского сенатора Джона Маккейна. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается, визит президента Украины продлится с 31 августа по 1 сентября и будет иметь частный характер, поэтому Порошенко полетит рейсовым самолетом.

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«От имени народа Украины и от себя лично намерен отдать последний долг выдающейся личности, большому другу Украины», — заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что мать скончавшегося от рака мозга сенатора США Джона Маккейна — Роберта Маккейн, которой 106 лет, посетит похороны сына.

Джон Маккейн скончался 25 августа. В 2017 году у сенатора диагностировали неизлечимую форму опухоли мозга. За день до кончины от отказался от дальнейшего лечения.