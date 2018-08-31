Лукашенко пообещал новые кадровые перестановки по причине пьянства руководителей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новые кадровые перестановки, в том числе из-за пьянства среди руководящего состава, предает РИА «Новости».

В августе Лукашенко разогнал правительство и назначил нового премьер-министра.

По словам Лукашенко, он продолжает мониторить ситуацию.

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«Хочу сказать, что это еще не окончание», — отметил президент Белоруссии во время назначения глав Минфина и Минэнерго.

В том числе он заявил о недопустимости пьянства, сказав, что многие уволенные руководители «за воротник закладывали прилично».

«Я ведь не контролирую вас, с кем вы выпиваете, с кем вы в баню ходите, с кем разговариваете. ... Но что касается пьянки, вы должны знать свою меру ... Если вы это чувство теряете — вы не руководитель. И вот по этой причине нам придется с некоторыми в ближайшее время расстаться», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко также констатировал, что некоторые руководители выпивают по поводу и без повода, «и больше всего без повода», забывая о работе.