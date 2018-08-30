Госдеп призвал Россию прекратить «кошмарить» судоходство в Азовском море

В Госдепе заявили, что США призывают Россию прекратить «кошмарить» международное судоходство в Азовском море. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«США призывают Россию не кошмарить международное судоходство в Азовском море», — говорится в сообщении.

Реклама

В ведомстве также добавили, что Россия «задержала сотни коммерческих судов», которые пытались достичь портов Украины.

Как отмечается, Госдеп считает, что данные действия якобы являются примером «российском кампании по дестабилизации Украины».

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поручил министерству иностранных дел страны представить предложения по ситуации в Азовском море.