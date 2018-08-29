Порошенко рассказал о «щупальцах Москвы» в выборах на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вмешательство России в президентские выборы в стране через социальные сети уже началось. Об этом сообщается на сайте администрации президента.

Данное заявление он сделал во время 13-го совещания руководителей украинских зарубежных дипломатических учреждений.

Реклама

«Щупальца Москвы очень крепко проникли в социальные сети, держат отдельные медиа, в киберпространстве... Уже сейчас ведущие ИТ-компании фиксируют создание тысяч, десятки тысяч фейковых аккаунтов с русскими корнями. Россия готовится к новой мощной манипулятивной кампании — fake news, подрыв стабильности», — сказал Порошенко.

Украинский президент также выразил уверенность в том, что Москва постарается «посеять уныние среди граждан в завтрашнем дне и усталости от европейского выбора».

Ранее сообщалось, что Порошенко объявил о начале разрыва договора о дружбе с Россией.