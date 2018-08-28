Трамп и Дуда проведут переговоры в Белом доме

Американский лидер Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда проведут встречу в Белом доме 18 сентября. Об этом сообщается на сайте администрации президента США.

«Трамп и Дуда намерены обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, включая торговлю, военные вопросы и безопасность», — говорится в сообщении.

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В Белом доме также добавили, что лидеры планируют обсудить пути укрепления стратегического партнерства США и Польши.

Как отмечается, это станет первым официальным визитом президента Польши в США.

Летом прошлого года Трамп посетил Польшу с официальным визитом.