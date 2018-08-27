Запланированные переговоры с участием талибов в Москве отложены

Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай заявил, что многосторонние переговоры с участием представителей террористической группировки «Талибан» было решено отложить. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу афганского президента.

Многосторонние переговоры по Афганистану с участием талибов были запланированы на 4 сентября. Россия пригласила на них 12 стран. Позднее США, власти Афганистана и представители талибов заявляли, что не приедут на переговоры.

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В пресс-службе президента Афганистана рассказали, что Россия согласилась «отложить» многосторонние переговоры с участием представителей «Талибана», чтобы Кабул смог принять в них участие.

Ранее сообщалось, что Кабул назвал условие своего участия в переговорах с талибами в Москве.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.