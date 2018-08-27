Минэкономразвития предложило выделить в России 14 макрорегионов

Минэкономразвития предложило разделить Россию на 14 макрорегионов, аналогично выделению Дальнего Востока и Северного Кавказа. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Соответствующая инициатива содержится в проекте «Стратегии пространственного развития», который будет внесен в правительство в сентябре.

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Предполагается, что 14 макрорегионов не будут административно-территориальными единицами, а станут лишь отражать сложившиеся социально-экономические связи. Таким образом, к Дальнему Востоку и Северному Кавказу будут добавлены макрорегионы Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский.

Газета отмечает, что макрорегионы будут напоминать федеральные округа, но «с большим дроблением». В ведомстве полагают, что такое деление позволит обеспечить лучшие условия для межрегионального взаимодействия. Предполагается также, что в состав каждого макрорегиона будет включен хотя бы один крупный центр экономического роста.

Тем не менее, по данным издания, против проекта уже выступил полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. По его мнению, необходимо создание единого сибирского макрорегиона, поскольку в противном случае «произойдет ослабление интеграции межрегиональных процессов, усилятся проблемы развития сибирских регионов».