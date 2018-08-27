Названы дата и место похорон Маккейна

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Американский сенатор Джон Маккейн будет похоронен 2 сентября на территории Военно-морской академии в Аннаполисе. Об этом сообщил офис сенатора.

31 августа гроб с телом Маккейна будет выставлен в центральной ротонде Капитолия. На следующий день в Кафедральном соборе Вашингтона состоится национальная мемориальная служба.

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Похороны пройдут 2 сентября на территории Военно-морской академии в Аннаполисе, которую Маккейн окончил в 1958 году. Мероприятие будет закрыто для публики и прессы.

Джон Маккейн скончался 25 августа. В 2017 году у сенатора диагностировали неизлечимую форму опухоли мозга. За день до кончины от отказался от дальнейшего лечения.