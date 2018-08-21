Присяжные по делу Манафорта не могут вынести единогласное решение

Присяжные по делу экс-руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта затруднились с вынесением единогласного решения. Об этом сообщает CNN.

Присяжные попросили судью помочь заполнить список вопросов и ответов в случае, если нет единого мнения.

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Жюри обратилось к судье с вопросом, что произойдет, если они не смогут прийти к единому мнению, будет ли это означать окончательный вердикт.

Судья в свою очередь заявил, что он будет выяснять наличие единогласной позиции жюри по другим пунктам.

Присяжные заседают по делу Манафорта четвертый день.

Обвинения против Манафорта выдвинул спецпрокурор по российскому делу Роберт Мюллер. Неосужденный Манафорт, как отмечается, станет ударом для команды спецпрокурора.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал «печальным» процесс по делу бывшего главы его предвыборного штаба.

Осенью 2017 года Манафорту было предъявлено обвинение по 12 пунктам. В частности, его подозревают в том, что с 2010 по 2014 год он не заплатил налоги с примерно $16 млн. При этом он якобы держал деньги в иностранных банках.