В Госдуме объяснили заявление Киева об отсутствии плана завоевания Крыма

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление заместителя представителя президента Украины в Крыму Изета Гданова о том, что у Киева пока нет плана возвращения Крыма военным путем.

«Посчитали и прослезились» — так я бы прокомментировал этот «разворот на 180 градусов» в риторике официального Киева. На сегодняшний день абсолютно самодостаточная группировка российских войск в Крыму внушает страх не только «шароварным войскам Украины», но и заставляет уважать себя силы стран НАТО, которые базируются в Черноморском регионе», — отметил Белик.

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Депутат добавил, что Россия «неоднократно заявляла о готовности адекватно реагировать на любые провокации со стороны Украины».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.