Стало известно, о чем Путин рассказал Меркель
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель рассказал шагах, которые предпринимаются со стороны Москвы, в вопросе помощи беженцам из Сирии, переда6ет РИА «Новости».
При этом Песков уточнил, что конкретная финансовая помощь со стороны Германии не обсуждалась.
«Тема Сирии действительно обсуждалась, достаточно подробный обмен мнениями был. И целесообразность оказания различными странами гуманитарной помощи неоднократно акцентировалась президентом Путиным. Президент Путин говорил о тех шагах, которые предпринимаются со стороны Москвы, и президент Путин также говорил о постепенно набирающем обороты процессе возвращении беженцев в Сирию», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что встреча российского лидера Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель продлилась три часа.