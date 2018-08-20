Стало известно, о чем Путин рассказал Меркель

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель рассказал шагах, которые предпринимаются со стороны Москвы, в вопросе помощи беженцам из Сирии, переда6ет РИА «Новости».

При этом Песков уточнил, что конкретная финансовая помощь со стороны Германии не обсуждалась.

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«Тема Сирии действительно обсуждалась, достаточно подробный обмен мнениями был. И целесообразность оказания различными странами гуманитарной помощи неоднократно акцентировалась президентом Путиным. Президент Путин говорил о тех шагах, которые предпринимаются со стороны Москвы, и президент Путин также говорил о постепенно набирающем обороты процессе возвращении беженцев в Сирию», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что встреча российского лидера Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель продлилась три часа.