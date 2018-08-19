Болтон прибыл в Израиль для встречи с Нетаньяху

Советник американского президента Джон Болтон прилетел в Израиль для переговоров с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху по вопросам национальной безопасности. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам Болтона, он прибыл на территорию Израиля утром 19 августа. Он добавил, что встреча с Нетаньяху и другими израильскими чиновниками состоится в ближайшее время.

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Согласно имеющейся информации, на переговорах речь пойдет о двусторонних отношениях и проблемах, связанных с национальной безопасностью.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал предстоящую встречу советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.