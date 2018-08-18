Глава МИД ФРГ пообещал придать минскому процессу новую динамику

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью Welt am Sonntag заявил, что договоренность о снятии санкций с России может быть достигнута только после того, как будут реализованы минские соглашения и выразил желание придать минскому процессу «новую динамику».

«Мы хотим дать минскому процессу новую динамику»,— сказал Маас.

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Маас также отметил, что с оптимизмом смотрит на возможности для миротворческой миссии ООН, несмотря на то, что видение того, как необходимо ее формировать «далеко от определенности».

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Берлин, где планирует принять участие в переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.