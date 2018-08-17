МИД Украины: поездка Путина на свадьбу главы МИД Австрии вызывает грустную улыбку

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем твиттере прокомментировал сообщения о том, что президент России Владимир Путин посетит свадьбу министра иностранных дел Австрии.

«Я светскую жизнь обычно не комментирую, но если МИД Австрии вынужден оправдываться, уверяя в неизменности внешнеполитического курса в свете «частного» визита, то это уже интересная новая форма, которая вызывает грустную улыбку», — написал Климкин.

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Таким образом он прокомментировал заявления австрийского внешнеполитического ведомства о личном характере визита российского президента.

Ранее СМИ писали, что на свадьбу главы МИД Австрии вместе с Путиным приедут казаки.