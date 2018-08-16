В конгрессе США могут появиться двое женщин-мусульманок

Двое кандидатов от Демократической партии на промежуточных ноябрьских выборах могут стать первыми женщинами-мусульманками в американском конгрессе. Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

Ильхан Омар — депутат штата Миннесота, бывший сомалийский беженец — победила на праймериз демократов и теперь продолжит борьбу за место в конгрессе США в ноябре. Второй кандидат — американка палестинского происхождения Рашида Тлаиб выиграла праймериз в штате Детройт.

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Родившись в Сомали, Ильхан Омар до переезда в Соединенные Штаты провела четыре года в кенийском лагере беженцев. Ее округ охватывает штат Миннеаполис и прилегающие пригородные районы, где проживает крупнейшая сомалийская община в США. CNBC напоминает, что ранее президент США Дональд Трамп сказал, что сомалийские мигранты являются «катастрофой» для Миннесоты.

Дочь палестинских мигрантов Рашида Тлаиб родилась в Детройте, отмечает телеканал.

«Вы заслуживаете лучшего, чем то, что мы имеем сегодня при нашем президенте», — сказала Тлаиб, обращаясь с победной речью к своим сторонникам.

Двое демократических кандидатов в конгресс отстаивали отмену миграционного и таможенного контроля в США, говорится в материале. Среди их сторонников было много мигрантов.

Всего в этом году в выборах участвуют более 90 мусульман, сообщил CNBC. Тем не менее, в некоторых штатах еще не прошли праймериз.