Названа дата обсуждения вердикта по делу экс-главы предвыборного штаба Трампа

Коллегия присяжных начнет обсуждать вердикт по делу Пола Манафорта в четверг, 16 августа. Об этом сообщает Associated Press.

«Дело экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта отправили присяжным. Обсуждения начнутся в четверг», — говорится в твиттере агентства.

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Манафорт возглавлял предвыборный штаб нынешнего президента США Дональда Трампа. Осенью 2017 года Манафорту было предъявлено обвинение по 12 пунктам. В частности, его подозревают в том, что с 2010 по 2014 год он не заплатил налоги с примерно $16 млн. При этом он якобы держал деньги в иностранных банках.

Ранее сообщалось, что Манафорт отказался давать показания в суде.