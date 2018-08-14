В Белом доме объяснили оскорбления Трампом экс-помощницы «разочарованием»

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала скандал вокруг Омаросы Манигол-Ньюман, бывшей помощницы американского президента Дональда Трампа, в ходе пресс-конференции, сообщает американский телеканал ABC в своем твиттере.

На вопрос журналиста о том, приемлемо ли для президента США оскорблять в твиттере какого-либо американца, которого он, к тому же, сам нанял на работу, Сандерс ответила, что Трамп был разочарован.

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«Я полагаю, что президент высказывал вслух свое разочарование тем фактом, что этот человек продемонстрировал полнейшее отсутствие порядочности», — сказала Сандерс.

Она отметила, что Трамп нанял Омаросу в Белый дом, так как хотел дать ей шанс продвинуться по карьерной лестнице.

Ранее сообщалось, что Трамп обозвал свою уволенную помощницу собакой, а также подал против нее иск из-за нарушения договора о неразглашении информации.