Трамп опроверг обвинения экс-помощницы в расизме

Американский президент Дональд Трамп опроверг заявление своей бывшей помощницы Омаросы Манигол-Ньюман о том, что он якобы использовал расистское выражение. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По словам Трампа, он никогда не использовал то слово, о котором рассказала его «чокнутая и помешанная» экс-сотрудница.

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«Я не использую такое слово и никогда не использовал. Она это придумала», — заявил Трамп.

Он добавил, что до своего увольнения она говорила о нем как о «настоящем чемпионе гражданских прав». При этом СМИ проявили интерес к Манигол-Ньюман, только когда она стала негативно высказываться о президенте страны.

Ранее сообщалось, что бывший советник президента США Омароса Манигол-Ньюман обвинила Дональда Трампа в расизме из-за употребления слова на букву «н».