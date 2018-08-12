В Раде предложили «без суда и следствия» лишать гражданства украинцев с российским паспортом

Депутат Верховной Рады от фракции «Народный фронт» Юрий Береза заявил изданию «Обозреватель», что украинцев, получивших российские паспорта, следует «без суда, без следствия» лишать гражданства Украины. Об этом сообщает RT.

Данные меры, по его мнению, должны коснуться жителей «оккупированных территорий» Украины. Он уточнил, что на них не стоит тратить время работы украинских судов.

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«Все, кто отказались от украинского гражданства, схватили российский триколор, должны быть автоматически лишены украинского паспорта, без суда, без следствия — без ничего», — сказал Береза.

Он отметил, что допускает ряд исключений. В частности, в отношении тех, кто принял гражданство не по собственной воле, он предлагает проводить расследование. Людьми, которые, по словам Березы, получали паспорт «сознательно, но скрытно», должны заниматься сотрудники спецслужб.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион хочет отказаться от украинского паспорта.